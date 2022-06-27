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Матч Марты Костюк перенесен из-за дождя

Теннис
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Украинка испытает свои сили завтра

Матч Марты Костюк перенесен из-за дождя

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 27 июня Марта Костюк должна была стартовать на Уимблдоне, но в связи с несколькими паузами из-за дождя, ее матч перенесен на вторник. Также, завтра, свой матч сыграет и Даяна Ястремская.

Корт №18
Марта Костюк (Украина) - Кэти Суон (Великобритания, WC)

Корт №14
Даяна Ястремская (Украина) - Анна Богдан (Румыния)

Начало игрового дня в 13:00 по Киеву.

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В статье: Марта Костюк
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