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Матч Марты Костюк перенесен из-за дождя
Украинка испытает свои сили завтра
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 27 июня Марта Костюк должна была стартовать на Уимблдоне, но в связи с несколькими паузами из-за дождя, ее матч перенесен на вторник. Также, завтра, свой матч сыграет и Даяна Ястремская.
Корт №18
Марта Костюк (Украина) - Кэти Суон (Великобритания, WC)
Корт №14
Даяна Ястремская (Украина) - Анна Богдан (Румыния)
Начало игрового дня в 13:00 по Киеву.
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