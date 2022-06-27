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Марин Чилич снялся с Уимблдона-2022

Теннис
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Теннисист подхватил COVID-19

Марин Чилич снялся с Уимблдона-2022

Фото: Getty Images

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Чемпион US Open – 2014, 17-я ракетка мира хорватский теннисист Марин Чилич снялся с Уимблдона-2022. Его место в сетке в качестве лаки-лузера займёт португалец Нуну Боргес.

"Ребята, с грустью сообщаю, что получил положительный результат теста на COVID-19. Я самоизолировался и надеялся, что буду готов к старту турнира, но, к сожалению, всё ещё чувствую себя плохо и не могу конкурировать на своём уровне. Мне очень тяжело покидать Уимблдон и завершать свой сезон на траве таким образом. С нетерпением жду новых соревнований на траве в следующем году!" — написал Чилич в своих социальных сетях.

Отметим, что на прошедшем "Ролан Гаррос" 33-летний Чилич неожиданно дошёл до полуфинала

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В статье: Уимблдон
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