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Марин Чилич снялся с Уимблдона-2022
Теннисист подхватил COVID-19
Фото: Getty Images
Чемпион US Open – 2014, 17-я ракетка мира хорватский теннисист Марин Чилич снялся с Уимблдона-2022. Его место в сетке в качестве лаки-лузера займёт португалец Нуну Боргес.
"Ребята, с грустью сообщаю, что получил положительный результат теста на COVID-19. Я самоизолировался и надеялся, что буду готов к старту турнира, но, к сожалению, всё ещё чувствую себя плохо и не могу конкурировать на своём уровне. Мне очень тяжело покидать Уимблдон и завершать свой сезон на траве таким образом. С нетерпением жду новых соревнований на траве в следующем году!" — написал Чилич в своих социальных сетях.
Отметим, что на прошедшем "Ролан Гаррос" 33-летний Чилич неожиданно дошёл до полуфинала
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