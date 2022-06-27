Джокович: Теперь у меня по 80 побед, давайте дойдём до 100

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал новое историческое достижение.

Джокович стал первым теннисистом в истории, которому удалось одержать минимум 80 побед на всех четырёх ТБШ.

"Я многим обязан этому виду спорта. Я уже не молодой парень, но любовь и страсть к теннису всё ещё горит во мне.

На данном этапе карьеры я стараюсь сохранять все свои силы для турниров "Большого шлема". Теперь у меня по 80 побед, давайте дойдём до 100", — сказал Джокович в интервью на корте.