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Джокович: Теперь у меня по 80 побед, давайте дойдём до 100
Серб готов бить новые рекорды
Фото: The Denver Channel
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал новое историческое достижение.
Джокович стал первым теннисистом в истории, которому удалось одержать минимум 80 побед на всех четырёх ТБШ.
"Я многим обязан этому виду спорта. Я уже не молодой парень, но любовь и страсть к теннису всё ещё горит во мне.
На данном этапе карьеры я стараюсь сохранять все свои силы для турниров "Большого шлема". Теперь у меня по 80 побед, давайте дойдём до 100", — сказал Джокович в интервью на корте.
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