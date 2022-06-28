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Костюк с боем пробилась во второй круг Уимблдона

Теннис
(3 голосов)

Третья украинка, преодолевшая первый этап турнира

Костюк с боем пробилась во второй круг Уимблдона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк смогла преодолеть первый круг Уимблдонского турнира. Соперницей Костюк была 184-я ракетка мира, британка Кэти Свон, получившая вайлд кард в основную сетку турнира.

Высший рейтинг украинки не стал залогом ее успеха. Хотя начиналось все оптимистично: с брейка в первом же гейме на подаче британки. Однако Свон смогла выровнять игру, ответила своим брейком, а последний гейм на подаче Костюк оставила за собой. При в целом равной игре за полтора сета ключевым стала реализация брейк-поинтов: у Костюк этот показатель был 1 из 8, а у Свон - 2 из 2.

В середине второй партии Костюк наконец-то вспомнила, что она одна из самых талантливых теннисисток современности и с боями взяла сет. Решающую партию украинка начала с брейка, который удалось удержать до конца игры.

Следующей соперницей Марты Костюк станет китаянка Шуай Чжан.

Напомним, что сегодня матч первого круга в одиночном разряде проведет еще одна украинка – Даяна Ястремская.

WTA. Уимблдон. Первый круг
Марта Костюк (Украина, 76) - Кэти Свон (Великобритания, 184) 4:6, 6:4, 6:4

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В статье: Марта Костюк Уимблдон Кэти Суон
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