Костюк с боем пробилась во второй круг Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк смогла преодолеть первый круг Уимблдонского турнира. Соперницей Костюк была 184-я ракетка мира, британка Кэти Свон, получившая вайлд кард в основную сетку турнира.

Высший рейтинг украинки не стал залогом ее успеха. Хотя начиналось все оптимистично: с брейка в первом же гейме на подаче британки. Однако Свон смогла выровнять игру, ответила своим брейком, а последний гейм на подаче Костюк оставила за собой. При в целом равной игре за полтора сета ключевым стала реализация брейк-поинтов: у Костюк этот показатель был 1 из 8, а у Свон - 2 из 2.

В середине второй партии Костюк наконец-то вспомнила, что она одна из самых талантливых теннисисток современности и с боями взяла сет. Решающую партию украинка начала с брейка, который удалось удержать до конца игры.

Следующей соперницей Марты Костюк станет китаянка Шуай Чжан.

Напомним, что сегодня матч первого круга в одиночном разряде проведет еще одна украинка – Даяна Ястремская.

WTA. Уимблдон. Первый круг

Марта Костюк (Украина, 76) - Кэти Свон (Великобритания, 184) 4:6, 6:4, 6:4