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Ник Кирьос пожаловался на расистские оскорбления в матче Уимблдона

Теннис
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Ник Кирьос пожаловался на расистские оскорбления в матче Уимблдона

Новина українською

Австралийский теннисист Ник Кирьос, занимающий 40-е место в рейтинге ATP, пожаловался судье на вышке на расистские оскорбления со стороны зрителей в ходе матча первого круга Уимблдона.

Его соперником является британец Пол Джабб (219-я).

Кирьос проиграл первый сет со счётом 3:6, однако выиграл вторую партию (6:1).

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В статье: Ник Кирьос
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