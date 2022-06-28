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Ник Кирьос пожаловался на расистские оскорбления в матче Уимблдона
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Австралийский теннисист Ник Кирьос, занимающий 40-е место в рейтинге ATP, пожаловался судье на вышке на расистские оскорбления со стороны зрителей в ходе матча первого круга Уимблдона.
Его соперником является британец Пол Джабб (219-я).
Кирьос проиграл первый сет со счётом 3:6, однако выиграл вторую партию (6:1).
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