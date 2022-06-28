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Серена Уильямс не собирается уходить из спорта
Она жаждет новых титулов
фото - flashscore.com.ua
Американский тренер Эрик Хетчман, который является тренером Винус Уильямс и Серены Уильямс, прокомментировал их будущее.
"Я не хочу говорить об их планах, но они определённо не готовы завершить карьеру. Слушай, они обе любят эту игру. Вы можете просто увидеть это в их глазах, эту страсть к теннису. Они обе чемпионки. Они обе любят усердно работать и работать. Серена и Винус сломали барьеры для женщин, которые играют в эту игру", — приводит слова Эрика Хетчмана New York Times.
Серена Уильямс сыграет сегодня, 28 июня на Уимблдоне.
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