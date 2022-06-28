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Соперник Надаля: За день до жеребьевки я сказал тренеру, что хотел бы сыграть с Рафой или с Новаком

Теннис
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Франсиско Серундоло рад, то ему достался такой соперник

Соперник Надаля: За день до жеребьевки я сказал тренеру, что хотел бы сыграть с Рафой или с Новаком

Фото: The North East Affairs

Новина українською

Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло, который сегодня, 28 июня, сыграет с 22-кратным чемпионом турниров "Большого шлема" Рафаэлем Надалем в первом круге Уимблдона, рассказал, кого считает величайшими теннисистами в истории. По словам Серундоло, помимо Надаля, это 20-кратный победитель ТБШ Новак Джокович.

"Я был рад и удивлён, когда увидел жеребьёвку. За день до того я сказал тренеру, что хотел бы сыграть с Рафой или с Новаком на этом турнире. Они два величайших игрока в истории. Они уже в возрасте, и я не знаю, как долго они собираются играть, так что это хорошая возможность для меня.

Я всегда хотел сыграть с Рафой, Новаком и Роджером [Федерером]. Когда увидел, что сыграю с Рафой, сказал тренеру: "Вперёд!" Когда увидел Надаля, я был рад", — приводит слова Серундоло пресс-служба ATP.

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль
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