  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ястремская без шансов проигрывает на старте Уимблдона
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ястремская без шансов проигрывает на старте Уимблдона

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Первая потеря Украины на турнире

Ястремская без шансов проигрывает на старте Уимблдона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Даяна Ястремская стала первой украинкой, зачехлившей ракетку после старта основной сетки Уимблдонского турнира. Она в двух сетах без шансов уступила румынке Ане Богдан.

После четырех первых геймов украинка проиграла 0:4 и только после этого смогла взять два гейма, чего все равно не хватило для борьбы. В начале второй партии обе теннисистки сначала брали каждая свою подачу. Однако в пятом гейме Богдан сделала брейк и уже не упустила выигрышную ситуацию из своих рук. У Даяны за час игры более тридцати невынужденных ошибок – с таким результатом победы на турнирах Большого шлема не одерживают.

Ранее мы сообщали, что во второй раунд в одиночном разряде Уимблдона пробились украинки Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Марта Костюк.

WTA. Уимблдон. Первый круг
Ана Богдан (Румыния, 111) - Даяна Ястремская (Украина, 74) 6:2, 6:2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Даяна Ястремская Ана Богдан Уимблдон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде