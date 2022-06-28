Ястремская без шансов проигрывает на старте Уимблдона

Даяна Ястремская стала первой украинкой, зачехлившей ракетку после старта основной сетки Уимблдонского турнира. Она в двух сетах без шансов уступила румынке Ане Богдан.

После четырех первых геймов украинка проиграла 0:4 и только после этого смогла взять два гейма, чего все равно не хватило для борьбы. В начале второй партии обе теннисистки сначала брали каждая свою подачу. Однако в пятом гейме Богдан сделала брейк и уже не упустила выигрышную ситуацию из своих рук. У Даяны за час игры более тридцати невынужденных ошибок – с таким результатом победы на турнирах Большого шлема не одерживают.

Ранее мы сообщали, что во второй раунд в одиночном разряде Уимблдона пробились украинки Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Марта Костюк.

WTA. Уимблдон. Первый круг

Ана Богдан (Румыния, 111) - Даяна Ястремская (Украина, 74) 6:2, 6:2