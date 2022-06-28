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Ник Кирьос добыл волевую победу в стартовом матче Уимблдона

Теннис
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Победа далась очень тяжело

Ник Кирьос добыл волевую победу в стартовом матче Уимблдона

Новина українською

40-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос с трудом пробился во второй круг Уимблдона-2022.

В стартовом матче Кирьос обыграл представителя Великобритании Пола Джабба (WC, 219-я ракетка мира).

Ник Кирьос - Пол Джабб 3:6, 6:1, 7:5, 6:7 (3:7), 7:5

Встреча продлилась 3 часа 9 минут. Кирьос 30 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из шести. На счету Джабба пять эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из 13.

Следующим соперником Кирьоса станет победитель матча Филип Краинович (Сербия, 26) – Иржи Легечка (Чехия).

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В статье: Ник Кирьос
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