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Ник Кирьос добыл волевую победу в стартовом матче Уимблдона
Победа далась очень тяжело
40-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос с трудом пробился во второй круг Уимблдона-2022.
В стартовом матче Кирьос обыграл представителя Великобритании Пола Джабба (WC, 219-я ракетка мира).
Ник Кирьос - Пол Джабб 3:6, 6:1, 7:5, 6:7 (3:7), 7:5
Встреча продлилась 3 часа 9 минут. Кирьос 30 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из шести. На счету Джабба пять эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из 13.
Следующим соперником Кирьоса станет победитель матча Филип Краинович (Сербия, 26) – Иржи Легечка (Чехия).
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