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Ига Швёнтек установила рекорд XXI века по количеству побед подряд

Теннис
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Это её 36-й выигранный матч подряд

Ига Швёнтек установила рекорд XXI века по количеству побед подряд

Фото: Sporting News

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Чемпионка двух турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек установила историческое достижение после успешного старта на Уимблдоне-2022.

Напомним, в первом круге Швёнтек разгромила представительницу Хорватии Яну Фетт (Q) со счётом 6:0, 6:3.

Для 21-летней Иги это 36-й выигранный матч подряд. Полька не проигрывала с 16 февраля текущего года. Это самая длинная беспроигрышная серия теннисистки в туре в XXI веке

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В статье: Ига Швёнтек
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