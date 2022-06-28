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Ига Швёнтек установила рекорд XXI века по количеству побед подряд
Это её 36-й выигранный матч подряд
Фото: Sporting News
Чемпионка двух турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек установила историческое достижение после успешного старта на Уимблдоне-2022.
Напомним, в первом круге Швёнтек разгромила представительницу Хорватии Яну Фетт (Q) со счётом 6:0, 6:3.
Для 21-летней Иги это 36-й выигранный матч подряд. Полька не проигрывала с 16 февраля текущего года. Это самая длинная беспроигрышная серия теннисистки в туре в XXI веке
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