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Симона Халеп обыграла Каролину Мухову в стартовом матче Уимблдона
Румынка отдала лишь 5 геймов сопернице
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп успешно стартовала на Уимблдоне-2022.
В матче первого круга Халеп (16) обыграла прошлогоднюю четвертьфиналистку, чешку Каролину Мухову.
Симона Халеп - Каролина Мухова 6:3, 6:2
Встреча продлилась 1 час 6 минут. Халеп ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Муховой два эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В следующем раунде Халеп сразится с представительницей Бельгии Кирстен Флипкенс.
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