Симона Халеп обыграла Каролину Мухову в стартовом матче Уимблдона

Двукратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп успешно стартовала на Уимблдоне-2022.

В матче первого круга Халеп (16) обыграла прошлогоднюю четвертьфиналистку, чешку Каролину Мухову.

Симона Халеп - Каролина Мухова 6:3, 6:2

Встреча продлилась 1 час 6 минут. Халеп ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Муховой два эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем раунде Халеп сразится с представительницей Бельгии Кирстен Флипкенс.