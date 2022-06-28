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Симона Халеп обыграла Каролину Мухову в стартовом матче Уимблдона

Теннис
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Румынка отдала лишь 5 геймов сопернице

Симона Халеп обыграла Каролину Мухову в стартовом матче Уимблдона

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Двукратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп успешно стартовала на Уимблдоне-2022.

В матче первого круга Халеп (16) обыграла прошлогоднюю четвертьфиналистку, чешку Каролину Мухову.

Симона Халеп - Каролина Мухова 6:3, 6:2

Встреча продлилась 1 час 6 минут. Халеп ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Муховой два эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем раунде Халеп сразится с представительницей Бельгии Кирстен Флипкенс.

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В статье: Симона Халеп
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