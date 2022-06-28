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Стаховский: Надаль и Джокович писали мне слова поддержки
Теннисисты переосмыслили свои поступки
Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, что Новак Джокович и Рафаэль Надаль высказывали ему слова поддержки.
"Здесь надо понимать, что они смотрят, как действует ATP. ATP – это международная организация, осудившая действия России. Несмотря на это, она защищает права всех спортсменов и по факту аполитична. Все же, стоит также понимать, какие потери несет Украина. А нам еще с этого всего нужно будет взлетать, как феникс, после победы и прилагать колоссальные усилия для восстановления нормальной жизни.
Джокович и Рафа все понимают, они мне писали слова поддержки. Возможно, я не должен обращаться к Надалю публично, потому что такие ссоры должны остаться внутри и им нужно объяснить все приватно, чтобы они по-другому высказывались в медиа. То есть это более правильный подход. После моего твита Надалю меня спрашивали, почему я не ответил и Джоковичу, но я понял, что это будет ошибкой, сделанной на эмоциях».
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