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Денис Молчанов покидает Уимблдон

Теннис
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Теряем единственного украинца в мужской сетке турнира

Денис Молчанов покидает Уимблдон

Фото: twimg.com / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Денис Молчанов вылетел из Уимблдона в первом раунде. В парном разряде вместе с казахом Андреем Голубевым он уступил в трех сетах. Их соперниками были испанец Педро Мартинес и австралиец Джон Патрик Смит.

В затяжном восьмом гейме первой партии Молчанов и Голубев не удержали свою подачу, а уже в следующем соперники подали на сет. Следующая партия затянулась до тай-брейка, где без шансов для нас победили испанец и австралиец. Наконец, в заключительном сете Мартинес и Смит снова забрали одну чужую подачу, чего оказалось достаточно. Таким образом, благодаря двум сделанным брейкам и тай-брейку испано-австралийский дуэт вышел во второй круг.

Отметим, что Молчанов был единственным украинцем, игравшим в основной части Уимблдонского турнира среди мужчин. В одиночном разряде никто из наших теннисистов не выступает.

ATP. Уимблдон. Пары. Первый раунд
Педро Мартинес (Испания) / Джон Патрик Смит (Австралия) – Андрей Голубев (Казахстан) / Денис Молчанов (Украина) 6:3, 7:6 (7:1)

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В статье: Денис Молчанов Уимблдон
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