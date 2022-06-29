Финалист Ролан Гаррос вылетел во втором раунде Уимблдона

Шестая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд не сумел пробиться в третий круг Уимблдона-2022.

Во втором круге третий сеяный Рууд уступил представителю Франции Уго Умберу (112-й номер рейтинга).

Каспер Рууд - Уго Умбер 6:3, 2:6, 5:7, 4:6

Встреча продлилась 2 часа 39 минут. Рууд шесть раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Умбера 10 эйсов, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11.

В третьем раунде Умбер сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном.