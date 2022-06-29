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Организаторы Уимблдона усилили меры безопасности по коронавирусу
Все из-за того, что у двух теннисистов был обнаружен коронавирус
Фото: Getty Images
Организаторы Уимблдона усилили меры безопасности по коронавирусу, после того как в преддверии турнира снялись сразу два теннисиста, а именно Маттео Берреттини и Марин Чилич. Об этом пишет Daily Express.
Сообщается, что на турнире усилят уборку в наиболее посещаемых местах, улучшат вентиляцию и увеличат количество мест, где можно продезинфицировать руки. Кроме того, маски станут доступны для всех желающих. Также необходимо будет надевать маску для медицинской консультации, если она проходит в помещении.
Напомним, Уимблдон 2022 года проходит с 27 июня по 10 июля.
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