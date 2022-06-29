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Новак Джокович не проигрывает в матчах Уимблдона с 2017 года

Теннис
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К цифрам Федерера ещё далеко

Новак Джокович не проигрывает в матчах Уимблдона с 2017 года

Фото: The Denver Channel

Новина українською

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович одержал 23-ю победу подряд на Уимблдоне.

Это произошло во втором круге Уимблдона-2022. Действующий чемпион Джокович уверенно обыграл представителя Австралии Танаси Коккинакиса со счётом 6:1, 6:4, 6:2.

В последний раз Джокович проигрывал в Лондоне в 2017 году.

Больше побед подряд у:

Бьорн Борг (Швеция) – 41 матч

Роджер Федерер (Швейцария) – 40

Пит Сампрас (США) – 31.

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В статье: Новак Джокович
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