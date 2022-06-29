Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович не проигрывает в матчах Уимблдона с 2017 года
К цифрам Федерера ещё далеко
Фото: The Denver Channel
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович одержал 23-ю победу подряд на Уимблдоне.
Это произошло во втором круге Уимблдона-2022. Действующий чемпион Джокович уверенно обыграл представителя Австралии Танаси Коккинакиса со счётом 6:1, 6:4, 6:2.
В последний раз Джокович проигрывал в Лондоне в 2017 году.
Больше побед подряд у:
Бьорн Борг (Швеция) – 41 матч
Роджер Федерер (Швейцария) – 40
Пит Сампрас (США) – 31.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Калининград? В парламенте Литвы требуют у россии сухопутный коридор к историческим землям Смоленска
- Нацист-денацификатор. В Макеевке призывников отлавливал "новорос" с тату свастики
- Сегодня Динамо проведет контрольный матч с Лозанной
- Костюк с боем пробилась во второй круг Уимблдона
- Роман Зозуля со звездами эстрады принял участие в благотворительном концерте в Мадриде. ФОТО
- Матч в пыли и встреча с президентом: Депай приехал с благотворительной миссией в Гану
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти