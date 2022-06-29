Гарбинье Мугуруса всухую проиграла второй сет и покинула Уимблдон

Победительница двух турниров "Большого шлема", испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса потерпела поражение на старте Уимблдона-2022.

В стартовом матче Мугуруса проиграла 88-й ракетке мира, бельгийке Гретье Миннен.

Гарбинье Мугуруса - Гретье Миннен 4:6, 0:6

Отметим, что второй сет поединка был перенесён организаторами на сегодняшний день. Он продлился 19 минут.

Общая продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. Мугуруса один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух. На счету Миннен один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.