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Марта Костюк с победы стартовала в парном разряде Уимблдона
Украинка вышла во второй круг
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Марта Костюк и Тереза Мартинцова успешно стартовали на травяном Уимблдоне.
Украинско-чешская пара провела на корте 1 час и 6 минут. За это время они реализовали совершили 2 эйса, 2 двойные ошибки и реализовали 3 из 8 брейк-поинтов.
Уимблдон, Великобритания. Первый круг
Марта Костюк/Тереза Мартинцова (Украина/Чехия) - Мэдисон Бренгл/Лорен Дэвис (США) 6:3, 6:4
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