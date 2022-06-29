Марта Костюк с победы стартовала в парном разряде Уимблдона

Марта Костюк и Тереза Мартинцова успешно стартовали на травяном Уимблдоне.

Украинско-чешская пара провела на корте 1 час и 6 минут. За это время они реализовали совершили 2 эйса, 2 двойные ошибки и реализовали 3 из 8 брейк-поинтов.

Уимблдон, Великобритания. Первый круг

Марта Костюк/Тереза Мартинцова (Украина/Чехия) - Мэдисон Бренгл/Лорен Дэвис (США) 6:3, 6:4