Уимблдон-2022. Надежда Киченок одержала победу в парном разряде

В Лондоне проходит Уимблдонский теннисный турнир. Украинка Надежда Киченок и румынка Ралука Олару в первом круге парного разряда оказались сильнее Валентини Грамматикопулу и Пеангтарн Плипуек.

Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут.

Надежда Киченок/Ралука Олару - Валентини Грамматикопулу/Пеангтарн Плипуек 6:2, 6:3

Следующими соперницами посеянных под 15-м номером Киченок и Олару будут британки Алисия Барнетт и Оливия Николлс