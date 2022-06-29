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Уимблдон-2022. Надежда Киченок одержала победу в парном разряде
Украинка провела хороший матч
В Лондоне проходит Уимблдонский теннисный турнир. Украинка Надежда Киченок и румынка Ралука Олару в первом круге парного разряда оказались сильнее Валентини Грамматикопулу и Пеангтарн Плипуек.
Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут.
Надежда Киченок/Ралука Олару - Валентини Грамматикопулу/Пеангтарн Плипуек 6:2, 6:3
Следующими соперницами посеянных под 15-м номером Киченок и Олару будут британки Алисия Барнетт и Оливия Николлс
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