Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Людмила Киченок в паре с Остапенко преодолевает первый раунд Уимблдона
Следом за Надеждой Киченок и Мартой Костюк еще одна украинка преодолела первый круг парного турнира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Четвертые сеяные в парном разряде Уимблдонского турнира, украинка Людмила Киченок и латвийка украинского происхождения Елена Остапенко одержали волевую победу над француженкой Осеан Доден и немкой Татьяной Марией.
В первой партии ключевым стала реализация брейк-поинтов. При относительном равенстве в активно выигранных мячах и непринужденных ошибках украино-латвийский дуэт не сделал ни одного брейка, хотя было пять возможностей. Во франко-германской паре при тех же пяти брейк-поинтах взять удалось два.
Во втором сете долго никто даже не приближался к тому, чтобы забрать чужую подачу. В восьмом гейме Киченок и Остапенко на приеме вышли на счет 0:40, однако взять подачу соперниц не смогли. Еще один шанс на брейк появился в последнем гейме. Активная игра Киченок позволила повторно выйти на брейки, первый из которых был реализован.
Подъем Киченок и Остапенко в решающем сете остановили неуступчивость Доден и Марии. И все же сломить неуступчивость оппонентов украинке и латвийке удалось в восьмом гейме.
Уже известно, что в следующем круге Киченок и Остапенко сыграют с нидерландским дуэтом Арианне Хартоно / Деми Схурс.
WTA. Уимблдон. Пары. Первый раунд
Осеан Доден (Франция) / Татьяна Мария (Германия) – Людмила Киченок (Украина) / Елена Остапенко (Латвия) 6:2, 5:7, 3:6
Популярное сейчас
- Минобороны рф назвало бегство с острова Змеиный "шагом доброй воли"
- СБУ раскрыла детали ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге
- Украинская авиация совершила до 20 ударов по россиянам за среду
- Хуберт Хуркач будет жертвовать на помощь украинцам 100 евро за каждый совершенный эйс на Уимблдоне
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме