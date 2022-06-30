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Людмила Киченок в паре с Остапенко преодолевает первый раунд Уимблдона

Теннис
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Следом за Надеждой Киченок и Мартой Костюк еще одна украинка преодолела первый круг парного турнира

Людмила Киченок в паре с Остапенко преодолевает первый раунд Уимблдона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Четвертые сеяные в парном разряде Уимблдонского турнира, украинка Людмила Киченок и латвийка украинского происхождения Елена Остапенко одержали волевую победу над француженкой Осеан Доден и немкой Татьяной Марией.

В первой партии ключевым стала реализация брейк-поинтов. При относительном равенстве в активно выигранных мячах и непринужденных ошибках украино-латвийский дуэт не сделал ни одного брейка, хотя было пять возможностей. Во франко-германской паре при тех же пяти брейк-поинтах взять удалось два.

Во втором сете долго никто даже не приближался к тому, чтобы забрать чужую подачу. В восьмом гейме Киченок и Остапенко на приеме вышли на счет 0:40, однако взять подачу соперниц не смогли. Еще один шанс на брейк появился в последнем гейме. Активная игра Киченок позволила повторно выйти на брейки, первый из которых был реализован.

Подъем Киченок и Остапенко в решающем сете остановили неуступчивость Доден и Марии. И все же сломить неуступчивость оппонентов украинке и латвийке удалось в восьмом гейме.

Уже известно, что в следующем круге Киченок и Остапенко сыграют с нидерландским дуэтом Арианне Хартоно / Деми Схурс.

WTA. Уимблдон. Пары. Первый раунд
Осеан Доден (Франция) / Татьяна Мария (Германия) – Людмила Киченок (Украина) / Елена Остапенко (Латвия) 6:2, 5:7, 3:6

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В статье: Елена Остапенко Людмила Киченок Уимблдон
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