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19-я ракетка мира снялся с Уимблдона из-за коронавируса
Это уже третий случай
фото - flashscore.com.ua
19-я ракетка мира, испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут снялся с Уимблдона из-за коронавируса.
"Сегодня я уведомил организаторов Уимблдона о том, что у меня положительный тест на ковид. К счастью, симптомы не очень серьёзные, но я думаю, что это будет моим лучшим решением. Всем спасибо за поддержку. Я надеюсь вернуться в ближайшее время", — написал Баутиста-Агут у себя в "твиттере".
Испанца в третем круге Уимблдона заменит колумбийский теннисист Даниэль-Элаи Галан.
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