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19-я ракетка мира снялся с Уимблдона из-за коронавируса

Теннис
(1 голосов)

Это уже третий случай

19-я ракетка мира снялся с Уимблдона из-за коронавируса

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

19-я ракетка мира, испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут снялся с Уимблдона из-за коронавируса.

"Сегодня я уведомил организаторов Уимблдона о том, что у меня положительный тест на ковид. К счастью, симптомы не очень серьёзные, но я думаю, что это будет моим лучшим решением. Всем спасибо за поддержку. Я надеюсь вернуться в ближайшее время", — написал Баутиста-Агут у себя в "твиттере".

Испанца в третем круге Уимблдона заменит колумбийский теннисист Даниэль-Элаи Галан.

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В статье: Роберто Баутиста-Агут
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