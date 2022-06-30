19-я ракетка мира снялся с Уимблдона из-за коронавируса

19-я ракетка мира, испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут снялся с Уимблдона из-за коронавируса.

"Сегодня я уведомил организаторов Уимблдона о том, что у меня положительный тест на ковид. К счастью, симптомы не очень серьёзные, но я думаю, что это будет моим лучшим решением. Всем спасибо за поддержку. Я надеюсь вернуться в ближайшее время", — написал Баутиста-Агут у себя в "твиттере".

Испанца в третем круге Уимблдона заменит колумбийский теннисист Даниэль-Элаи Галан.