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Ник Кирьос пробился в третий круг Уимблдона

Теннис
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Теннисист продолжает борьбу за титул

Ник Кирьос пробился в третий круг Уимблдона

Новина українською

Чемпион Australian Open в парном разряде австралийский теннисист Ник Кирьос вышел в третий круг Уимблдона.

В матче второго круга Кирьос в трёх сетах обыграл представителя Сербии Филипа Краиновича.

Ник Кирьос - Филип Краинович 6:2, 6:3, 6:1

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. За три сета Кирьос выполнил 24 эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 14. На счету Краиновича четыре подачи навылет, три двойные ошибки и полное отсутствие брейк-пойнтов.

В третьем круге Уимблдона Ник Кирьос встретится с победителем пары Джордан Томпсон (Австралия) — Стефанос Циципас (Греция).

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В статье: Ник Кирьос
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