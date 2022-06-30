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Ник Кирьос пробился в третий круг Уимблдона
Теннисист продолжает борьбу за титул
Чемпион Australian Open в парном разряде австралийский теннисист Ник Кирьос вышел в третий круг Уимблдона.
В матче второго круга Кирьос в трёх сетах обыграл представителя Сербии Филипа Краиновича.
Ник Кирьос - Филип Краинович 6:2, 6:3, 6:1
Встреча продолжалась 1 час 26 минут. За три сета Кирьос выполнил 24 эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 14. На счету Краиновича четыре подачи навылет, три двойные ошибки и полное отсутствие брейк-пойнтов.
В третьем круге Уимблдона Ник Кирьос встретится с победителем пары Джордан Томпсон (Австралия) — Стефанос Циципас (Греция).
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