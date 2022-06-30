Уимблдон-2022. Ангелина Калинина в паре с Ириной-Каролиной Бегу выбыли на старте парного разряда

Ангелина Калинина и Ирина-Камелия Бегу выбывают из парного разряда Уимблдона.

Уимблдон, Великобритания. Первый круг

Ангелина Калинина/Ирина-Камелия Бегу (Украина/Румыния) - Алиция Росольска/Эрин Рутлифф (Польша/Новая Зеландия, 11) 4:6, 4:6

Для Калининой и Бегу это был первый совместный матч. В нынешнем сезоне наша теннисистка принимала участие на других "Шлемах", где уступала в первом круге.

Напомним, вчера Ангелина потерпела поражение от Леси Цуренко во втором раунде одиночного турнира на Уимблдоне. Таким образом, украинка завершила своё выступление на турнире.