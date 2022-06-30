  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Уимблдон-2022. Ангелина Калинина в паре с Ириной-Каролиной Бегу выбыли на старте парного разряда
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уимблдон-2022. Ангелина Калинина в паре с Ириной-Каролиной Бегу выбыли на старте парного разряда

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Украинка была близка к победе в двух сетах

Уимблдон-2022. Ангелина Калинина в паре с Ириной-Каролиной Бегу выбыли на старте парного разряда

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ангелина Калинина и Ирина-Камелия Бегу выбывают из парного разряда Уимблдона.

Уимблдон, Великобритания. Первый круг

Ангелина Калинина/Ирина-Камелия Бегу (Украина/Румыния) - Алиция Росольска/Эрин Рутлифф (Польша/Новая Зеландия, 11) 4:6, 4:6

Для Калининой и Бегу это был первый совместный матч. В нынешнем сезоне наша теннисистка принимала участие на других "Шлемах", где уступала в первом круге.

Напомним, вчера Ангелина потерпела поражение от Леси Цуренко во втором раунде одиночного турнира на Уимблдоне. Таким образом, украинка завершила своё выступление на турнире.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ангелина Калинина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде