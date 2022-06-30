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Стефанос Циципас успешно преодолел второй круг Уимблдона
Теннисист не испытал проблем
фото - flashscore.com.ua
Грек Стефанос Циципас во втором круге Уимблдона уверенно разобрался с австралийцем Джорданом Томпсоном.
Стефанос Циципас - Джордан Томпсон 6:2, 6:3, 7:5
Поединок продлился 2 часа 2 минуты. На счету грека пять эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти. Джордан Томпсон совершил пять подач навылет и две двойные ошибки, а также реализовал один брейк-пойнт из двух.
В третьем круге Стефанос Циципас встретится с австралийцем Ником Кирьосом.
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