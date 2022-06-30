Первая ракетка мира Ига Швёнтек пробилась в третий круг Уимблдона

Первая ракетка мира полька Ига Швёнтек вышла в третий круг Уимблдона, обыграв представительницу Нидерландов Лесли Керкхове.

Уимблдон. WTA

Ига Швёнтек - Лесли Керкхове 6:4, 4:6, 6:3

Поединок длился 2 часа 4 минуты. На счету Швёнтек пять эйсов, одна двойная ошибка, четыре реализованных брейк-пойнта из семи. Лесли Керкхове дважды подала навылет, совершила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

Ига Швёнтек в третьем круге встретится с француженкой Ализе Корне, которая обыграла американку Клэр Лю со счётом 6:3, 6:3.