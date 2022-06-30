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Первая ракетка мира Ига Швёнтек пробилась в третий круг Уимблдона
Польская теннисистка отдала один сет сопернице
Фото: wimbledon.com / Автор неизвестен
Первая ракетка мира полька Ига Швёнтек вышла в третий круг Уимблдона, обыграв представительницу Нидерландов Лесли Керкхове.
Уимблдон. WTA
Ига Швёнтек - Лесли Керкхове 6:4, 4:6, 6:3
Поединок длился 2 часа 4 минуты. На счету Швёнтек пять эйсов, одна двойная ошибка, четыре реализованных брейк-пойнта из семи. Лесли Керкхове дважды подала навылет, совершила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти.
Ига Швёнтек в третьем круге встретится с француженкой Ализе Корне, которая обыграла американку Клэр Лю со счётом 6:3, 6:3.
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