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WTA добавит в календарь тура два турнира
Один будет в Вашингтоне, а второй в Индии
На официальном сайте WTA появилась информация о том, что календарь тура подвергся обновлению. Добавлены два дополнительных турнира категории WTA-250.
1 августа — Citi Open в Вашингтоне (США)
12 сентября — Chennai Open в Ченнаи (Индия)
Помимо этого, сообщается, что стоит ожидать нового обновления. В него будет включено точное место проведения итогового турнира WTA, который проходит в конце октября.
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