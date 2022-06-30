WTA добавит в календарь тура два турнира

На официальном сайте WTA появилась информация о том, что календарь тура подвергся обновлению. Добавлены два дополнительных турнира категории WTA-250.

1 августа — Citi Open в Вашингтоне (США)

12 сентября — Chennai Open в Ченнаи (Индия)

Помимо этого, сообщается, что стоит ожидать нового обновления. В него будет включено точное место проведения итогового турнира WTA, который проходит в конце октября.