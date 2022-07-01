Цуренко уступает в третьем круге Уимблдона

Украинка Леся Цуренко не смогла улучшить свой результат на Уимблдоне и снова вылетела в третьем круге теннисного турнира. Ее соперницей была 97-я ракетка мира, немка Юле Нимайер.

Это был очень нестабильный теннис в исполнении обеих спортсменок. Цуренко вела 3:0 по ходу первого сета, однако из семи следующих геймов украинка взяла всего один. Вторую партию Леся тоже начала уверенно и повела 3:0. Однако немка второй раз нивелировала преимущество украинской теннисистки и сравняла счет. На этот раз украинка не повторила те же ошибки: тут же ответила обратным брейком и довела дело до победы в сете.

Однако стабильности на дистанции украинке не хватало. Более того: за пять первых геймов решающего сета ни одна из теннисисток не взяла свою подачу. Очевидно, что победу в игре одержит тот, кто первым сможет стабилизировать свою подачу. Это удалось Нимаер, взявшей шестой гейм. Вскоре Цуренко вроде бы немного оживилась, но тут же снова не смогла подать. Процент геймов, выигранных на своей подаче, в третьем сете у Цуренко составил 0.

WTA. Уимблдон. Одиночный разряд. Третий круг

Леся Цуренко (Украина, 101) – Юле Нимайер (Германия, 97) 4:6, 6:3, 3:6