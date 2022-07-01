Костюк покидает парный разряд Уимблдона

18-летняя киевлянка Марта Костюк не смогла преодолеть второй круг Уимблдона в парном разряде среди женщин. В паре с Терезой Мартинцовой из Чехии украинка уступила в трех сетах.

При в целом равной игре Костюк и Мартинцова проиграли канадско-мексиканскому дуэту Габриэла Дабровски /Джулиана Олмос первый сет, однако взяли следующий. Судьба решающей партии определилась в шестом гейме: Костюк и Мартинцова свою подачу проиграли и догнать соперниц уже не смогли.

Стоит добавить, что Дабровски и Олмос одни из главных фавориток Уимблдона. На этом турнире у них третий сеяный номер в паре.

WTA. Уимблдон. Пары. Второй круг

Габриэла Дабровски (Канада) / Джулиана Олмос (Мексика) – Марта Костюк (Украина) / Тереза ​​Мартинцова (Чехия) 7:5, 3:6, 6:3