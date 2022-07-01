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Костюк покидает парный разряд Уимблдона
Досадное поражение в трех сетах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
18-летняя киевлянка Марта Костюк не смогла преодолеть второй круг Уимблдона в парном разряде среди женщин. В паре с Терезой Мартинцовой из Чехии украинка уступила в трех сетах.
При в целом равной игре Костюк и Мартинцова проиграли канадско-мексиканскому дуэту Габриэла Дабровски /Джулиана Олмос первый сет, однако взяли следующий. Судьба решающей партии определилась в шестом гейме: Костюк и Мартинцова свою подачу проиграли и догнать соперниц уже не смогли.
Стоит добавить, что Дабровски и Олмос одни из главных фавориток Уимблдона. На этом турнире у них третий сеяный номер в паре.
WTA. Уимблдон. Пары. Второй круг
Габриэла Дабровски (Канада) / Джулиана Олмос (Мексика) – Марта Костюк (Украина) / Тереза Мартинцова (Чехия) 7:5, 3:6, 6:3
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