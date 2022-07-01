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Кори Гауфф выполнила самую сильную подачу за первые два круга Уимблдона
Молодая теннисистка продолжает покорять высоты
12-я ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф выполнила самую сильную подачу за первые два круга женского Уимблдона-2022.
В матче второго раунда с румынкой Михаэлой Бузэрнеску американская теннисистка подала со скоростью 196 км/ч, а затем в этой же встрече со скоростью 200 км/ч.
Напомним, Кори Гауфф во втором круге Уимблдона обыграла Бузэрнеску. Она одержала победу со счётом 6:2, 6:3.
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