Надежда Киченок в паре проходит второй круг Уимблдона

Украинка Надежда Киченок в паре с румынкой Ралукой Олару во втором круге парного разряда Уимблдона встречалась с хозяйками кортов: Алисией Барнетт и Оливией Николлз.

Матч оказался очень неуступчивым, в котором ни одной из пар нельзя отдать предпочтение. Во всех трех сетах украино-румынский дуэт первым делал брейки, однако ни разу довести это преимущество до финиша не удалось. В первой партии Барнетт и Николлз ответили двумя своими брейками, выиграв ее. Во второй – британки тут же сделали обратный брейк, хотя сет все равно проиграли. В третьей – счет был 3:0 в пользу Киченок и Олару, но соперницы его сравняли. Кульминацией поединка стал тай-брейк. Украинка с румынкой на нем чувствовали себя уверенно и выиграли со счетом 10:5.

Следующий соперник Надежды Киченок и Ралуки Олару еще не определился.

ПОтметим, что кроме Надежды Киченок от Украины на Уимблдоне остаются еще три теннисистки: Даяна Ястремская сегодня проведет свой поединок первого круга в паре, Людмила Киченок продолжает играть и в женской паре, и в миксте, а Марта Костюк еще попытается посоревноваться только в смешанном разряде.

WTA. Уимблдон. Пары. Второй круг

Алисия Барнетт (Великобритания) / Оливия Николлз (Великобритания) - Надежда Киченок (Украина) / Ралука Олару (Румыния) 6:3, 4:6, 6:7 (5:10)