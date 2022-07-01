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Кори Гауфф: Всегда стесняюсь Надаля

Теннис
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Теннисистка в восторге от испанца

Кори Гауфф: Всегда стесняюсь Надаля

фото - rolandgarros.com

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Двукратная финалистка турниров "Большого шлема", 18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о поддержке со стороны 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля. По словам Гауфф, она всегда стесняется Надаля.

"Да, я постоянно вижу его в зоне для игроков. Он очень милый. Я всегда стесняюсь его только потому, что это Рафа.

Помню, на Открытом чемпионате Франции он, ну, похлопал меня по спине и сказал: "Молодец". Я помню, как ответила с опозданием — он уже был в коридоре, — и я сказала: "Спасибо". Я была так потрясена, что он действительно сказал мне это", — приводит слова Кори Гауфф издание Daily Express.

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В статье: Кори Гауфф
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