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Вторая ракетка мира вышла в четвёртый круг Уимблдона-2022

Теннис
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Онс Жабер поборется за место в 1/4 финала

Вторая ракетка мира вышла в четвёртый круг Уимблдона-2022

Новина українською

Вторая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер уверенно вышла в четвёртый круг Уимблдона-2022. Турнир продлится до 9 июля.

В матче третьего раунда Жабер обыграла представительницу Франции Диан Парри.

Онс Жабер - Диан Парри 6:2, 6:3

Встреча продлилась 1 час 8 минут. Жабер четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 13. На счету Парри два эйса, две двойные ошибки и один брейк при двух брейк-пойнтах.

В четвёртом круге Уимблдона Онс Жабер сыграет с победительницей пары Анжелика Кербер (Германия) — Элисе Мертенс (Бельгия).

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В статье: Онс Жабер
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