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Вторая ракетка мира вышла в четвёртый круг Уимблдона-2022
Онс Жабер поборется за место в 1/4 финала
Вторая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер уверенно вышла в четвёртый круг Уимблдона-2022. Турнир продлится до 9 июля.
В матче третьего раунда Жабер обыграла представительницу Франции Диан Парри.
Онс Жабер - Диан Парри 6:2, 6:3
Встреча продлилась 1 час 8 минут. Жабер четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 13. На счету Парри два эйса, две двойные ошибки и один брейк при двух брейк-пойнтах.
В четвёртом круге Уимблдона Онс Жабер сыграет с победительницей пары Анжелика Кербер (Германия) — Элисе Мертенс (Бельгия).
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