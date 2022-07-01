Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Даяна Ястремская уступила во втором круге парного разряда Уимблдона
Украинка выбыла из соревнований
Фото: InsideTheGames
Украинская теннисистка Даяна Ястремская в паре с венгеркой Далмой Галфи не смогли выйти в третий раунд парного турнира Wimbledon-2022.
Ястремская и Галфи уступили чемпионке Токио-2020 швейцарцы Белиндие Бенчич и Сторм Сандерс из Австралии со счетом 2:6, 7:6, 6:7.
Матч должен был пройти вчера, но из-за погодных условий был прерван.
Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. За это время украино-венгерский дуэт 1 раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал 2 из 13 брейкпойнтов.
Популярное сейчас
- ЗРК, катер, РЛС и т.д. Известно, что россияне потеряли на Змеином
- Кардинальные изменения. Кривбасс покинули 12 игроков - СМИ
- В Киеве усиливают блокпосты
- Сегодня на Уимблдоне сыграют пять украинцев
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО