Даяна Ястремская уступила во втором круге парного разряда Уимблдона

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в паре с венгеркой Далмой Галфи не смогли выйти в третий раунд парного турнира Wimbledon-2022.

Ястремская и Галфи уступили чемпионке Токио-2020 швейцарцы Белиндие Бенчич и Сторм Сандерс из Австралии со счетом 2:6, 7:6, 6:7.

Матч должен был пройти вчера, но из-за погодных условий был прерван.

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. За это время украино-венгерский дуэт 1 раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал 2 из 13 брейкпойнтов.