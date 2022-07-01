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Новак Джокович сумел выйти в четвертый круг Уимблдона
Серб легко справился с оппонентом
Фото: Getty Images
Новак Джокович в третьем раунде Уимблдона обыграл своего соотечественника Миомира Кецмановича.
3-й раунд
Новак Джокович (Сербия, 1) – Миомир Кецманович (Сербия, 25) – 6:0, 6:3, 6:4
Матч длился 1 час и 55 минут. В следующем раунде соперником Джоковича станет представитель Нидерландов Тим Ван Рейтховен.
Для Джоковича эта победа стала 35 подряд.
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