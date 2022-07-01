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Новак Джокович сумел выйти в четвертый круг Уимблдона

Теннис
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Серб легко справился с оппонентом

Новак Джокович сумел выйти в четвертый круг Уимблдона

Фото: Getty Images

Новина українською

Новак Джокович в третьем раунде Уимблдона обыграл своего соотечественника Миомира Кецмановича.

3-й раунд

Новак Джокович (Сербия, 1) – Миомир Кецманович (Сербия, 25) – 6:0, 6:3, 6:4

Матч длился 1 час и 55 минут. В следующем раунде соперником Джоковича станет представитель Нидерландов Тим Ван Рейтховен.

Для Джоковича эта победа стала 35 подряд.

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В статье: Новак Джокович
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