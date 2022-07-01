Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Людмила Киченок уступила в миксте на Уимблдоне
Украинка не смогла пробиться в следующий тур
Фото:БТУ
Украинская теннисистка Людмила Киченок уступила в смешанном разряде на Уимблдоне-2022.
В паре с Рафаэлом Матосом они не смогли справиться с дуэтом Бруна Соареш/Беатрис Хаддад Майя.
Матч длился 1 час и 35 минут.
За выход в четвертьфинал соревнований Соареш и Майю встретятся с победителями противостояния между уругвайцем Ариэлем Бехаром и Деми Схюрс из Нидерландов
1-й раунд
Рафаэл Матос/Людмила Киченок -Бруна Соареш/Беатрис Хаддад Майя – 6:7 (6), 3:6
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ФИФА: На ЧМ-2022 будет применена полуавтоматическая система определения офсайда
- Лукаку, Ришарлисон и другие. Главные трансферы лета 2022 года в ТОП-чемпионатах Европы
- ЗРК, катер, РЛС и т.д. Известно, что россияне потеряли на Змеином
- Сегодня на Уимблдоне сыграют пять украинцев
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти