Людмила Киченок уступила в миксте на Уимблдоне

Украинская теннисистка Людмила Киченок уступила в смешанном разряде на Уимблдоне-2022.

В паре с Рафаэлом Матосом они не смогли справиться с дуэтом Бруна Соареш/Беатрис Хаддад Майя.

Матч длился 1 час и 35 минут.

За выход в четвертьфинал соревнований Соареш и Майю встретятся с победителями противостояния между уругвайцем Ариэлем Бехаром и Деми Схюрс из Нидерландов

1-й раунд

Рафаэл Матос/Людмила Киченок -Бруна Соареш/Беатрис Хаддад Майя – 6:7 (6), 3:6