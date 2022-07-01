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Людмила Киченок уступила в миксте на Уимблдоне

Теннис
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Украинка не смогла пробиться в следующий тур

Людмила Киченок уступила в миксте на Уимблдоне

Фото:БТУ

Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок уступила в смешанном разряде на Уимблдоне-2022.

В паре с Рафаэлом Матосом они не смогли справиться с дуэтом Бруна Соареш/Беатрис Хаддад Майя.

Матч длился 1 час и 35 минут.

За выход в четвертьфинал соревнований Соареш и Майю встретятся с победителями противостояния между уругвайцем Ариэлем Бехаром и Деми Схюрс из Нидерландов

1-й раунд

Рафаэл Матос/Людмила Киченок -Бруна Соареш/Беатрис Хаддад Майя – 6:7 (6), 3:6

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В статье: Людмила Киченок
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