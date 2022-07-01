Уимблдон. Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала соревнований

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвёртый круг Уимблдона. В матче третьего раунда пятый сеяный Алькарас разгромил 32-ю ракетку турнира немца Оскара Отте.

Карлос Алькарас - Оскар Отте 6:3, 6:1, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

Алькарас трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть из 20 брейк-пойнтов. Отте подал пять эйсов, допустил семь двойных ошибок и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

За выход в четвертьфинал Алькарас сыграет с десятой ракеткой Уимблдона итальянцем Янником Синнером