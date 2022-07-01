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Уимблдон. Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала соревнований
Теннисист уверенно одолел соперника
Фото: Tennis World USA
Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвёртый круг Уимблдона. В матче третьего раунда пятый сеяный Алькарас разгромил 32-ю ракетку турнира немца Оскара Отте.
Карлос Алькарас - Оскар Отте 6:3, 6:1, 6:2
Встреча продолжалась 1 час 38 минут.
Алькарас трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть из 20 брейк-пойнтов. Отте подал пять эйсов, допустил семь двойных ошибок и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.
За выход в четвертьфинал Алькарас сыграет с десятой ракеткой Уимблдона итальянцем Янником Синнером
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