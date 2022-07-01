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Уимблдон. Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала соревнований

Теннис
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Теннисист уверенно одолел соперника

Уимблдон. Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала соревнований

Фото: Tennis World USA

Новина українською

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвёртый круг Уимблдона. В матче третьего раунда пятый сеяный Алькарас разгромил 32-ю ракетку турнира немца Оскара Отте.

Карлос Алькарас - Оскар Отте 6:3, 6:1, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

Алькарас трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть из 20 брейк-пойнтов. Отте подал пять эйсов, допустил семь двойных ошибок и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

За выход в четвертьфинал Алькарас сыграет с десятой ракеткой Уимблдона итальянцем Янником Синнером

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В статье: Карлос Алькарас
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