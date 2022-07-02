Уимблдон. Людмила Киченок выступит сегодня на Grand Slam

Сегодня, 2 июля, на Открытом чемпионате Великобритании – Wimbledon выступит последняя представительница Украины, соревнующаяся на турнире.

Так, не раньше 15:00 по киевскому времени на корт выйдет Людмила Киченок, которая в паре с Еленой Остапенко сыграет против пары Хартоно / Схюрс из Нидерландов.