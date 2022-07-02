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Марта Костюк травмировалась в матче парного разряда Wimbledon
Желаем скорейшего выздоровления
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк получила травму в
Напомним, сегодня на Wimbledon
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