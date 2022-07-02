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Леся Цуренко в ответ сербскому журналисту: Россияне счастливы, когда умирают украинцы
Каждое слово в самую цель
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Леся Цуренко в разговоре с сербским журналистом ответила, почему не стоит любить россиян.
На утверждение, что многие сербы любят россиян и россию, наша спортсменка ответила:
"Что я могу сказать? Ничего хорошего я не чувствую по этому поводу. Я не знаю, как вы можете поддерживать войну. Подобные мнения я слышала".
Когда журналист сказал, что сербы поддерживают не войну, а хорошо относятся к самим россиянам Леся сказала, что представители страны-агрессора радуются, когда умирают украинцы.
"Смотрите, россияне счастливы, когда украинцы умирают. Я видела эти чаты в Telegram, в Instagram. Они счастливы, что украинцы гибнут. Они счастливы, что их армия творит в Украине.
Что я могу по этому поводу ощущать? Как можно такому радоваться? Когда люди гибнут в своих кроватях, во сне. Эти люди идиоты, я не знаю. Вам нужно изменить свое мнение. Вам нужно думать умнее. Я знаю, что в мире много конфликтов. Я знаю это. Этот затрагивает меня конкретно, потому что я украинка.
Но я не думаю, что любой конфликт в мире – это нормально. Нет. Для меня это больно каждый раз. Этот мир это жизнь о том, чтобы иметь дом, машину, детей, семью, собаку. Чтобы солнце светило. Это все, что нужно в жизни. Просто жить счастливые дни. Эти люди, зачем, почему у них такие амбиции? Зачем? Чтобы получить новые территории. Конец.
Вы видели Мариуполь? Этого города больше нет. Что это такое? Это не счастливая жизнь. У этих людей нет воды, ничего нет. Они живут в развалинах города. Ради чего? Что там делает россия? У этих людей больше не будет счастливой жизни. Нет никакой причины так поступать. Ни для россии, ни для любой другой страны" – сказала украинка.
Напомним, что ранее Василий Ломаченко
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