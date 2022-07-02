Уимблдон. Киченок и Остапенко – в третьем круге парного турнира

Уимблдон, украинская теннисистка Людмила Киченок, в паре с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, вышла в третий круг парного соревнования турнира Большого шлема. Это лучший результат пары на британском Уимблдоне.

Ранее Людмила Киченок лишь дважды выходила в третий раунд парного турнира: в 2015 году с немкой Моной Бартель и в 2017 году с украинкой Лесей Цуренко. Лучшим же результатом в карьере Киченок стал выход в парный полуфинал Ролан Гаррос – именно вместе с Остапенко.

Уимблдон.

Трава.

Людмила Киченок (Украина), Елена Остапенко (Латвия) – Арианна Хартоно (Нидерланды), Деми Схюрс (Нидерланды)

6:2|7:6