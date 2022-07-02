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Ига Швёнтек проиграла впервые за 38 матчей. Её обыграли в третьем круге Уимблдона
Полька проиграла впервые с февраля
Фото: The Indian Express
Уимблдон, польская теннисистка, первая ракетка мира, Ига Швёнтек проиграла и прервала свою серию из 37 побед подряд. Поражение польке нанесла французская теннисистка Ализе Корне.
Швёнтек не проигрывала с середины февраля, когда она потерпела поражение от Даниэллы Коллинс в полуфинале Australian Open. Её серия побед из 37 матчей является самой продолжительной в 21 веке и пятой самой продолжительной в истории тенниса.
Уимблдон
Трава
Ига Швёнтек (Польша) – Ализе Корне (Франция)
4:6|2:6
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