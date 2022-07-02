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Ига Швёнтек проиграла впервые за 38 матчей. Её обыграли в третьем круге Уимблдона

Теннис
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Полька проиграла впервые с февраля

Ига Швёнтек проиграла впервые за 38 матчей. Её обыграли в третьем круге Уимблдона

Фото: The Indian Express

UA-Футбол
Новина українською

Уимблдон, польская теннисистка, первая ракетка мира, Ига Швёнтек проиграла и прервала свою серию из 37 побед подряд. Поражение польке нанесла французская теннисистка Ализе Корне.

Швёнтек не проигрывала с середины февраля, когда она потерпела поражение от Даниэллы Коллинс в полуфинале Australian Open. Её серия побед из 37 матчей является самой продолжительной в 21 веке и пятой самой продолжительной в истории тенниса.

Уимблдон

Трава

Ига Швёнтек (Польша) – Ализе Корне (Франция)

4:6|2:6

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В статье: теннис Уимблдон Ализе Корне Ига Швёнтек
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