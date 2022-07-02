Ига Швёнтек о первом поражении за 38 матчей: Перепробовала много всего, чтобы чувствовать себя лучше на траве, но это не сработало

Польская теннисистка и первая ракетка мира Ига Швёнтек дала интервью после поражения в третьем круге Уимблдона от Ализы Корне. Это был первый проигранный полькой матч из 38 последних. Это наиболее продолжительная серия в 21 веке.

"Что я могу сказать? Я знаю, что я не сыграла в хороший теннис. Я была растеряна в плане тактики. В этом году я стараюсь играть агрессивнее, мне комфортно действовать активно и брать инициативу в свои руки, но здесь я не могла контролировать мяч. Мне нужно было немного сбавить обороты. Потом во втором сете я попробовала прибавить, но это было неудачная попытка.

Я не смогла отыграть стабильно. Как хороший игрок, Корне успешно этим воспользовалась. У меня не было идей, что еще сделать. На траве все происходит очень быстро. Когда я пыталась что-то сделать, то допускала много ошибок. Конечно, с моей стороны это не было хорошее выступление.

Обычно я очень строга к себе после поражений. Но здесь, я как бы знаю, что я чувствовала накануне матчей, когда тренировалась. Скажем так, я чувствовала, что я не в лучшей форме. Так что я понимала, что такое может произойти. Возможно, это неправильный настрой, но так и было.

Я перепробовала много всего, чтобы чувствовать себя лучше на корте, на траве, но это не сработало. Вот почему я не сильно строга к себе, потому что я понимаю, если на тренировках мне это не удавалось, то и в матчах не получится. Я не думаю, что мне бы помогло, если бы я сыграла больше турниров на траве. Я правда нуждалась в отдыхе после Ролан Гаррос. Я здорова, я рада, что это так.

У меня действительно были надежды, что весь мой труд за весь сезон, принесет свои плоды и на траве тоже. Да, у меня не было столько уверенности в себе на этом покрытии, возможно, это тоже одна из причин. Может быть, мне нужно будет это изменить к следующему году.

Я немного расстроена, потому что мне не стоило надеяться. Возможно, легче просто двигаться постепенно и тогда посмотрим, что трава для меня уготовит.

Как повлияет на меня то, что закончилась моя победная серия? Не знаю, как я могу знать, думаю, вам нужно спросить меня об этом через месяц, чтобы у меня было время подумать. Надеюсь, что я просто буду гордиться собой, что у меня была такая серия. Сейчас я все довольна и рада, что смогла показать такой результат".