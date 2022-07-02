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Уимблдон. Надаль вышел в 1/8 финала турнира, Циципас уже вылетел. Результаты матчей третьего круга
Рафа обыграл Лоренцо Сонего, Стефанос уступил Нику Кириосу
Фото: NU.nl
Уимблдон, определились участники 1/8 финала британского турнира. Главной сенсацией третьего раунда соревнования стало поражение греческого теннисиста Стефаноса Циципаса от австралийца Ника Кириоса.
Один из главных фаворитов турнира же, испанец Рафаэль Надаль, обыграл итальянца Лоренцо Сонего. В следующем раунде он сыграет с нидерландцем Ботиком Ван де Зандсхюлпом.
Результаты сегодняшних матчей третьего круга Уимблдона:
Рафаэль Надаль (Испания) – Лоренцо Сонего (Италия)
6:1|6:2|6:4
Ник Кириос (Австралия) – Стефанос Циципас (Греция)
6:7|6:4|6:3|7:6
Кристиан Гарин (Чили) – Дженсон Бруксби (США)
6:2|6:3|1:6|6:4
Джейсон Кублер (Австралия) – Джек Сок (США)
6:2|4:6|5:7|7:6|6:3
Ботик ван де Зандсхюльп (Нидерланды) – Ришар Гаске (Франция)
7:5|2:6|7:6|6:1
Алекс де Минаур (Австралия) – Лиам Броади (Великобритания)
6:3|6:4|7:5
Брэндон Накашима (США) – Даниэль Элахи Галан (Колумбия)
6:4|6:4|6:1
Тэйлор Фриц (США) – Алекс Молчан (Словакия)
6:4|6:1|7:6
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