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Британская дама: Свитолина прибыла на Уимблдон. Фото
Только как зрительница
instagram.com/elisvitolina
Украинская теннисистка Элина Свитолина прибыла в Лондон, где на днях проходит Открытый чемпионат Великобритании – Уимблдон. Соответствующие фото наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Ига Швентек
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