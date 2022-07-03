Марта Костюк впервые показала травмированную ногу. Фото

Украинская теннисистка Марта Костюк показала фотографию из Лондона. На фото видно, что травма нашей спортсменки, которую она получила в матче парного разряда второго круга Уимблдона, довольно серьезная. Ответный снимок Марта разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина прибыла на Уимблдон.