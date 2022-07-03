Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марта Костюк впервые показала травмированную ногу. Фото
Травма серьезная
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк показала фотографию из Лондона. На фото видно, что травма нашей спортсменки, которую она получила в матче парного разряда второго круга Уимблдона, довольно серьезная. Ответный снимок Марта разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Кривбасс покинуло сразу 18 футболистов
- Генштаб: российские подразделения усиливают ПВО на Юге Беларуси
- лукашенко: Мною отдан приказ взять под прицел центры принятия решений столиц Запада и Украины
- Цуренко одержала волевую победу над Калининой и сыграет в третьем круге Уимблдона
- Хотел в НХЛ, а поедет на Донбас. Вратаря сборной росии повязала военная прокуратура
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти