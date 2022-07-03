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Марта Костюк: У меня полный разрыв одной из связок и надрыв второй степени еще одной связки

Теннис
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Желаем выздоровления

Марта Костюк: У меня полный разрыв одной из связок и надрыв второй степени еще одной связки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о травме ноги, которую она получила в матче второго раунда парного турнира Уимблдон. Ее слова цитирует канал Ukrainian Tennis:

"У меня полный разрыв одной из связок и надрыв второй степени еще одной связки. Сказали, что можно вернуться с этой травмой без операции, что я и постараюсь сделать. Надеюсь, что вернусь на одном из турниров в Америке. Очень надеюсь, что к этому моменту я буду готова.

Травма, к сожалению, очень серьезная и требует времени, чтобы вылечиться полностью" – сказала она.

Напомним, ранее Костюк показала фото травмированной ноги.

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В статье: Марта Костюк
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