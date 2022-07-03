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Марта Костюк: У меня полный разрыв одной из связок и надрыв второй степени еще одной связки
Желаем выздоровления
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о травме ноги, которую она получила в матче второго раунда парного турнира Уимблдон. Ее слова цитирует канал Ukrainian Tennis:
"У меня полный разрыв одной из связок и надрыв второй степени еще одной связки. Сказали, что можно вернуться с этой травмой без операции, что я и постараюсь сделать. Надеюсь, что вернусь на одном из турниров в Америке. Очень надеюсь, что к этому моменту я буду готова.
Травма, к сожалению, очень серьезная и требует времени, чтобы вылечиться полностью" – сказала она.
Напомним, ранее Костюк
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