Марта Костюк: У меня полный разрыв одной из связок и надрыв второй степени еще одной связки

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о травме ноги, которую она получила в матче второго раунда парного турнира Уимблдон. Ее слова цитирует канал Ukrainian Tennis:

"У меня полный разрыв одной из связок и надрыв второй степени еще одной связки. Сказали, что можно вернуться с этой травмой без операции, что я и постараюсь сделать. Надеюсь, что вернусь на одном из турниров в Америке. Очень надеюсь, что к этому моменту я буду готова.

Травма, к сожалению, очень серьезная и требует времени, чтобы вылечиться полностью" – сказала она.