Надаль: Я с каждым днем ​​делаю все больше успехов на Уимблдоне

Испанский теннисист, четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль, прокомментировал победу в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии – Уимблдон.

"Без сомнения, это мой самый лучший матч за весь турнир. Я с каждым днем ​​делаю все больше успехов. Это меня очень радует. Думаю, что многое мне сегодня удалось сделать гораздо лучше, чем в прошлых матчах. Моя решительность, то, как я сумел сыграть активнее, выходил к сетке много раз. Да, я счастлив, это хорошая победа против хорошего игрока. Очень рад."

О будущем сопернике, голландце Ван Де Зандсхулпе:

"Он игрок, показавший ошеломляющий прогресс в прошлом году. Во Франции он стал тем еще испытанием для меня. Думаю, что он может составить еще большую конкуренцию. В его игре есть все, что нужно, много отличных элементов. Мне нужно продолжать играть, как в этом матче. Действовать активно, играть с правильной энергией. Он тяжелый соперник, но мы в четвертом круге. Так и должно быть" – сказал Надаль.