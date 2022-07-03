Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль: Я с каждым днем делаю все больше успехов на Уимблдоне
Комментарий испанца
Фото: NU.nl
Испанский теннисист, четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль, прокомментировал победу в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии – Уимблдон.
"Без сомнения, это мой самый лучший матч за весь турнир. Я с каждым днем делаю все больше успехов. Это меня очень радует. Думаю, что многое мне сегодня удалось сделать гораздо лучше, чем в прошлых матчах. Моя решительность, то, как я сумел сыграть активнее, выходил к сетке много раз. Да, я счастлив, это хорошая победа против хорошего игрока. Очень рад."
О будущем сопернике, голландце Ван Де Зандсхулпе:
"Он игрок, показавший ошеломляющий прогресс в прошлом году. Во Франции он стал тем еще испытанием для меня. Думаю, что он может составить еще большую конкуренцию. В его игре есть все, что нужно, много отличных элементов. Мне нужно продолжать играть, как в этом матче. Действовать активно, играть с правильной энергией. Он тяжелый соперник, но мы в четвертом круге. Так и должно быть" – сказал Надаль.
Напомним, что ранее Роджер Федерер
Популярное сейчас
- Тимощук вместе с еще одним экс-игроком сборной Украины примут участие в товарищеском матче в россии
- российские войска вошли в Лисичанск и уже продвинулись в черте города, - ISW
- лукашенко: Мною отдан приказ взять под прицел центры принятия решений столиц Запада и Украины
- Костюк уступила во втором круге Уимблдона
- Хотел в НХЛ, а поедет на Донбас. Вратаря сборной росии повязала военная прокуратура
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО