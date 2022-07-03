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Чешка Боузкова впервые в карьере вышла в 1/4 финала Grand Slam
Поздравляем с историческим достижением
Getty Images/Global Images Ukraine
Чешская теннисистка Мари Боузкова (WTA №66) впервые в карьере вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Великобритании – Уимблдон.
В матче 1/8 финала она победила представительницу Франции Каролин Гарсиа (WTA №55).
Счет матча 2-0 (7-5; 6-2) в пользу триумфаторки матча, в активе которой 1 подача на вылет, 13 виннеров, 4 невынужденных ошибки, 4 из 11 реализованных брейков и 1 двойная ошибка.
Так высоко на турнирах серии Grand Slam чешская спортсменка еще не поднималась.
В матче 1/4 финала Мари сыграет против победительницы встречи Жабер / Мертенс.
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