  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Чешка Боузкова впервые в карьере вышла в 1/4 финала Grand Slam
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чешка Боузкова впервые в карьере вышла в 1/4 финала Grand Slam

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Поздравляем с историческим достижением

Чешка Боузкова впервые в карьере вышла в 1/4 финала Grand Slam

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чешская теннисистка Мари Боузкова (WTA №66) впервые в карьере вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Великобритании – Уимблдон.

В матче 1/8 финала она победила представительницу Франции Каролин Гарсиа (WTA №55).

Счет матча 2-0 (7-5; 6-2) в пользу триумфаторки матча, в активе которой 1 подача на вылет, 13 виннеров, 4 невынужденных ошибки, 4 из 11 реализованных брейков и 1 двойная ошибка.

Так высоко на турнирах серии Grand Slam чешская спортсменка еще не поднималась.

В матче 1/4 финала Мари сыграет против победительницы встречи Жабер / Мертенс.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мари Боузкова
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде