Чешка Боузкова впервые в карьере вышла в 1/4 финала Grand Slam

Чешская теннисистка Мари Боузкова (WTA №66) впервые в карьере вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Великобритании – Уимблдон.

В матче 1/8 финала она победила представительницу Франции Каролин Гарсиа (WTA №55).

Счет матча 2-0 (7-5; 6-2) в пользу триумфаторки матча, в активе которой 1 подача на вылет, 13 виннеров, 4 невынужденных ошибки, 4 из 11 реализованных брейков и 1 двойная ошибка.

Так высоко на турнирах серии Grand Slam чешская спортсменка еще не поднималась.

В матче 1/4 финала Мари сыграет против победительницы встречи Жабер / Мертенс.