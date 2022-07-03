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Уимблдон. Гоффен, Норри и Зиннер вышли в четвертьфинал среди мужчин
Бельгиец, британец и итальянец преодолели уже четвертый круг соревнований
Фото: AELTC / Автор - Edward Whitaker
Стало известно уже трех участников 1/4 финала Уимблдонского турнира в одиночном разряде среди мужчин.
Один из самых драматичных матчей дня состоялся между Давидом Гоффеном и Фрэнсисом Тиафо. Теннисистам понадобилось пять сетов, чтобы определить победителя. В итоге в восьмерку лучших вышел бельгиец, обыгравший сеяного американца за почти пять часов - 7:6, 5:7, 5:7, 6:4, 7:5.
Британец Кэмерон Норри не испытывал проблем в противостоянии с Томми Полом. На фактически родных для себя кортах Норри выбил еще одного американца в трех сетах – 6:4, 7:5, 6:4. Кэмерон вышел в четвертьфинале Уимблдона на Гоффена.
Итальянец Янник Зиннер несколько неожиданно сломил сопротивление рейтингового испанца Карлоса Алькараса Гарфию - 6:1, 6:4, 6:7, 6:3. Зинер в четвертьфинале встретится с победителем пары Новак Джокович - Тим Ван Рейгховен. Эта дуэль состоится сегодня несколько позже.
Добавим, что еще четыре четвертьфиналиста станут известны завтра.
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