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Уимблдон. Жабер и Боузкова прошли в 1/4 финала, Остапенко вылетела
В четвертьфинале также сыграют Нимейер и Татьяна Мария
Фото: beIN SPORTS
Уимблдон, определились первые четыре четвертьфиналистки турнира. Ими стали тунисская теннисистка Онс Жабер, чешка Мария Боузкова, немка Татьяна Мари и еще одна немка Юле Нимейер.
Примечательно, что латвийская теннисистка украинского происхождения Елена Остапенко проиграла в матче 1/8 финала Татьяне Марие. В четвертьфинале сыграют такие пары: Боузкова-Жабер и Мария-Нимейер.
Уимблдон
Трава
Онс Жабер (Тунис) – Элиза Мертенс (Бельгия)
7:6|6:4
Мария Боузкова (Чехия) – Каролин Гарсия (Франция)
7:5|6:2
Татьяна Мария (Германия) – Елена Остапенко (Латвия)
5:7|7:5|7:5
Юле Нимейер (Германия) – Хизер Уотсон (Великобритания)
6:2|6:4
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