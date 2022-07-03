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Уимблдон. Жабер и Боузкова прошли в 1/4 финала, Остапенко вылетела

Теннис
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В четвертьфинале также сыграют Нимейер и Татьяна Мария

Уимблдон. Жабер и Боузкова прошли в 1/4 финала, Остапенко вылетела

Фото: beIN SPORTS

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Уимблдон, определились первые четыре четвертьфиналистки турнира. Ими стали тунисская теннисистка Онс Жабер, чешка Мария Боузкова, немка Татьяна Мари и еще одна немка Юле Нимейер.

Примечательно, что латвийская теннисистка украинского происхождения Елена Остапенко проиграла в матче 1/8 финала Татьяне Марие. В четвертьфинале сыграют такие пары: Боузкова-Жабер и Мария-Нимейер.

Уимблдон

Трава

Онс Жабер (Тунис) – Элиза Мертенс (Бельгия)

7:6|6:4

Мария Боузкова (Чехия) – Каролин Гарсия (Франция)

7:5|6:2

Татьяна Мария (Германия) – Елена Остапенко (Латвия)

5:7|7:5|7:5

Юле Нимейер (Германия) – Хизер Уотсон (Великобритания)

6:2|6:4

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В статье: теннис Елена Остапенко Онс Жабер Уимблдон Мария Боузкова
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